Не только топливо: Россия столкнулась с новым дефицитом

Дефицит смазочных материалов усугубляется логистическими проблемами, связанными с Ормузским проливом.

Из-за сокращения доступности сырья и проблем с импортом российские дилеры все чаще сталкиваются с перебоями в поставках отдельных видов автомобильных смазок. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Говорить о масштабном дефиците пока рано, однако тенденция на российском рынке выглядит угрожающей – стоимость некоторых товаров за лето выросла на 40%.

"Некоторых позиций моторных масел вообще нет – мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее", – рассказал руководитель сервисного направления маркетплейса Fresh Владимир Андреев.

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По словам российских топ-менеджеров, наиболее ощутимый дефицит наблюдается в премиальном и оригинальном сегментах, в частности, речь идет о смазочных материалах Shell и Castrol, маслах BMW и продукции группы VAG.

Со смазочными материалами российского производства ситуация более стабильная – физического дефицита пока нет, однако все может измениться, ведь стабильность этого сегмента зависит от ряда факторов, на которые сам рынок не влияет.

Собеседники "Ъ" предполагают, что дефицит в российском сегменте может возникнуть и будет связан с нехваткой присадок у некоторых местных производителей. Эти компоненты необходимы для производства автомобильных масел, добавки обычно привозят из-за рубежа.

Часть участников рынка объясняет перебои с поставками внеплановыми ремонтами на НПЗ, а также ограничениями на использование отдельных видов сырья, в частности того, которое применяется в производстве охлаждающих жидкостей.

Дефицит дополнительно усугубляется логистическими трудностями. Ситуация в районе Ормузского пролива напрямую влияет на нефтяные перевозки. По этому маршруту проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому перебои с его использованием приводят к росту стоимости сырья, фрахта и страхования грузов.

Спрос на смазочные материалы может дополнительно вырасти из-за использования бензина более низкого экологического класса, после чего моторное масло приходится менять чаще. С одной стороны, из-за дефицита топлива сокращаются пробеги автомобилей, а с другой – использование бензина, не соответствующего современным экологическим стандартам, ускоряет потерю маслами своих свойств. Топливо классов "Евро-2" и "Евро-3" с повышенным содержанием серы при использовании в современных автомобилях может вызывать повышенный износ и загрязнение двигателя, а в отдельных случаях – даже необходимость его замены.

В целом с начала года автомобильные масла в России подорожали в среднем на 15–20% – в зависимости от бренда и конкретной продукции. На стоимость масел влияют сразу несколько факторов: цены на нефть, логистические расходы и колебания валютного курса.

Топливный кризис в России – последние новости

Недавно в Москве на АЗС нескольких сетей ввели ограничения на продажу топлива. Это происходит несмотря на попытки российских властей обеспечить столицу топливом, в частности за счет перераспределения его объемов из восточных регионов РФ.

Проблемы с доступностью топлива в столице РФ и области начали фиксироваться ещё на прошлой неделе. После очередной волны украинских ударов по российским НПЗ местные жители сообщали о перебоях с поставками бензина и длинных очередях на АЗС.

Наиболее остро ситуация сказалась на бензине АИ-95. Несмотря на то, что его стоимость выросла до 120 рублей за литр, топливо начало исчезать с АЗС "Газпрома", "Роснафты", "Нафтамагистрали", Teboil и других сетей.

Ранее сообщалось, что в августе власти как минимум десяти регионов РФ вновь усилили контроль за продажей топлива на АЗС. Топливный кризис, охвативший к июлю почти всю страну, возник из-за остановки работы нескольких НПЗ после атак беспилотников, а также из-за сезонного роста спроса на топливо.

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