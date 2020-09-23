Детали инцидента не разглашаются.

В Ливии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дырах, передает агентство "Анадолу".

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По словам генерала, вертолет потерпел крушение в 08:00 по местному времени недалеко от военной базы Аль-Джуфра.

Как сообщается, при столкновении с землей взорвались боеприпасы, находившиеся на борту.

Детали инцидента пока не сообщаются.

Задержание "вагнеровцев" в Беларуси:

В ночь на 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников «вагнеровцев». Подконтрольная Кремлю ЧВК якобы намеревалась дестабилизировать ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами 9 августа.

Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

Офис генпрокурора просил передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них - 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе против Украины в составе террористических формирований. Шевченковский районный суд заочно избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В конце концов Беларусь решила выдать наемников России. Один задержанный остался в стране, ведь имеет белорусский паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально раскритиковал на "демонстративную выдачу вагнеровцев третьей стороне" и указал, что последствия будут трагическими.

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Автор: УНИАН