Также среди арестованных граждане России и Узбекистана.

В Турции задержали шестерых человек, которых обвиняют в "политическом и военном шпионаже".

Среди числа арестованных есть украинец Игорь Ефрим, сообщает НВ со ссылкой на Hurriyet.

Также задержаны были четыре гражданина России и один выходец из Узбекистана.

Их обвиняют в подготовке вооруженных нападений на чеченских оппозиционеров в Турции.

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Сама операция по задержанию состоялась в ночь на 8 октября в рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Стамбула в деле о "политическом или военном шпионаже".

Сообщается, что мужчин после задержания по решению 5-го Уголовного мирового суда Стамбула доставили в пенитенциарное учреждение Малтепе. Кроме этого, задержанных подозревают в участии в международной шпионской деятельности.

Подозреваемым грозит от 15 до 20 лет заключения по статье 328 УПК Турции о "политическом и военном шпионаже".

Как сообщал УНИАН, в России до восьми лет заключения осудили военнослужащую Татьяну Кузьменко, задержанную в оккупированном Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Автор: Олег Давыгора