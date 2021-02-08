Парень с мясницким ножом хотел разыграть ограбление, однако «жертвы» восприняли пранк серьезно.

20-летний американский блогер Тимоти Уилкс погиб на парковке возле парка развлечений в Нашвилле, штат Теннесси во время съемок пранка.

Как сообщает The Washington Post, в пятницу, 5 февраля, парня застрелил 23-летний Дэвид Старнс-младший, который был неподалеку с компанией товарищей.

Читайте такжеГромят квартиры "ради хайпа": украинские риелторы страдают от новой забавы подростков и блогеровПо предварительной информации, Уилкс хотел разыграть группу людей на парковке и выложить видео с пранком на YouTube. Блогер и его друг взяли мясницкие ножи и решили сымитировать ограбление. Однако когда они подошли к компании, Старнс застрелил одного из «нападавших».

Мужчина признался полиции, что действительно стрелял в Уилкса, но только в целях самообороны, потому что не знал, что нападение с ножами — розыгрыш.

Правоохранители начали расследование, однако никаких обвинений Старнсу пока не выдвигают. Местное издание WKRN отмечает, что парк развлечений используется для семейного отдыха, поэтому обычно там бывает немало детей, которые могли оказаться рядом во время инцидента.

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Перевод: Катерина Комолова