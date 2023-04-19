Однако, генсек НАТО подчеркивает, что российские ядерные угрозы не запугают членов Альянса, и поддержка Украины будет продолжаться.

США призвали союзников по НАТО сохранять бдительность в отношении признаков того, что президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время открытия ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, пишет Reuters.

"Мы все следили и беспокоились, что Владимир Путин использует то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или использует какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но в условиях управляемого эскалационного риска. Очень важно следить за этим", - сказала Шерман.

По ее словам, объявление Путина 25 марта о том, что Россия готовится разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, "является его попыткой использовать эту угрозу управляемым способом".

Шерман сказала, что Соединенные Штаты будут продолжать делиться разведывательными данными с другими 30 членами НАТО, "чтобы все знали... наше положение".

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии конференции назвал план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси частью многолетней модели "опасной, безответственной ядерной риторики", которая усилилась вместе с "жестокостью против Украины".

По его словам, Альянс "очень внимательно следит за тем, что они (Россия) делают".

В своем выступлении, текст которого опубликован на сайте НАТО, Столтенберг назвал "безответственными поступками" действия России вокруг ядерного оружия. В этом контексте он упомянул нарушение Москвой Договора о РСМД, приостановку участия РФ в новом договоре СНВ-3, заявления о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси и в целом усиление провокационной ядерной риторики.

"Это безответственные действия, направленные на то, чтобы удержать союзников по НАТО от поддержки Украины. Но они не сработают. Потому что, хоть мы и серьезно воспринимаем угрозы России, нас не запугать", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что несмотря на агрессивную риторику, пока не наблюдалось никаких изменений в ядерной позиции России, которые требовали бы каких-либо изменений в ядерной позиции Альясну.

Ядерный шантаж Путина - что известно

Россия неоднократно угрожала применить против Украины ядерное оружие после того, как начала полномасштабное вторжение. Основной целью этих угроз было запугать Украину и/или ее западных партнеров и заставить пойти на уступки Кремлю.

Как сообщал УНИАН, 25 марта обвиняемый в военных преступлениях российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси. По мнению аналитиков, Кремль в очередной раз прибегнул к ядерным угрозам, чтобы повлиять на поставки военной помощи Украине от западных партнеров перед контрнаступлением ВСУ.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах. Официальные лица Пекина призвали "сосредоточиться на дипломатическом решении".

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече диктатора Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский также подчеркнул, что эта инициатива свидетельствует о полной потере какой-либо субъектности самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Между тем, Лукашенко заявил 31 марта, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. По его словам, это решение - якобы не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу". Впрочем уже 6 апреля Лукашенко в очередной раз "переобулся" и объявил себя "радикальным противником ядерного оружия". Более того, он предложил уничтожить все ядерное оружие.

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