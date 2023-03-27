Официальные лица призвали "сосредоточиться на дипломатическом решении".

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах. Комментарий появился на фоне недавних угроз кремлевского диктатора Владимира Путина.

На брифинге спикер МИД КНР Мао Нин призвала "сосредоточиться на дипломатическом решении" проблем. Она также сослалась на совместное заявление лидеров ядерных держав, сделанное 5 января прошлого года. В нем говорилось, что победить в ядерной войне невозможно.

Как сказала Мао Нин, "в заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски". Дипломат призвала "все стороны работать вместе" и "способствовать разрядке ситуации". Никаких конкретных имен или держав в МИД Китая не упомянули.

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Ядерные планы России

Путин 25 марта заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Комплекс ОТРК "Искандер" появится на территории РБ после строительства соответствующего хранилища, которое должны завершить до 1 июля. Российский президент сослался на действия США. Якобы РФ наследует Штаты в вопросе размещения ядерного оружия.

Европейские страны прокомментировали заявление Путина. В Германии обвинили РФ в "ядерном запугивании", а Латвия назвала Беларусь очередным военным округом России.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель тоже отреагировал на планы РФ. Он пригрозил государству-агрессору новыми санкциями.

В Беларуси пропагандисты обрадовались появлению в стране тактического ядерного оружия. Они заговорили об ударах по Варшаве и Вильнюсу.

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