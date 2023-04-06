По его словам, всем странам надо отказаться от этого типа оружия.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко внезапно объявил себя "радикальным противником ядерного оружия". Более того, он предложил уничтожить все ядерное оружие.

Как сообщают росСМИ, соответствующее заявление Лукашенко сделал, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие за пределами своей территории.

"Я с ним согласен. Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из 5 или 6 стран, где оно размещено. И точка. Я вообще насчет этого радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить ", - сказал Лукашенко.

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В то же время планы разместить российское ядерное оружие в Беларуси он назвал "ответным шагом" для НАТО.

Российская ядерка в Беларуси

Хоть Лукашенко и выдает себя за противника ядерного оружия, его страну вскоре превратят в ядерный полигон России. Недавно диктатор Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, а строительство хранилищ закончат к 1 июля.

В настоящее время США не видят признаков размещение такого оружия на белорусской территории. Однако официальный Киев потребовал созвать заседание Совбеза ООН из-за заявления России.

Кроме того, в Брюсселе призвали Минск отказаться от размещения ядерного оружия и пригрозили ввести санкции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сомневается в том, что Путину позволят разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

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