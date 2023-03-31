По его словам, они "ни перед чем не остановятся", защищая свои страны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия.

"Надо будет, мы с Путиным решим и введём сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы", - сказал он в Послании беларускому народу и Национальному собранию.

При этом Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружие в Беларуси - не запугивание и не шантаж, а "возможность обезопасить государство и обеспечить мир беларускому народу".

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Размещение ядерного оружия в Беларуси - что известно

Напомним, что в конце этого месяца российский президент Путин сообщил о строительстве спецхранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

На это негативно отреагировали в Польше, Франции, Германии и Литве. Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель пригрозил Беларуси санкциями, если они не остановят это.

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш призвал президента США передать Украине дальнобойные и кассетные боеприпасы в ответ на ядерные угрозы Путина и Лукашенко.

Сегодня должно состояться заседание Совета безопасности ООН, которая созвала Украина из-за заявлений Путина.

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