Аналитики отметили, что эти угрозы звучат с новой силой именно перед украинским контрнаступлением.

Кремль снова прибегнул к ядерным угрозам, чтобы повлиять на поставку военной помощи Украине от западных партнеров перед контрнаступлением ВСУ.

Об этом речь идет в свежем обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу оправдал решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, обвинив НАТО в активизации боевой подготовки и разведывательной деятельности возле российских и белорусских границ. Сопутствующе он обвинил западные страны в эскалации войны в Украине, тем что они оказывают ей военную поддержку.

При этом российские оккупанты продолжают подготовку к ожидаемому украинскому контрнаступлению на южном направлении. По заявлениям Шойгу, с весенним призывом в РФ все идет по плану и уже завершился первичный призыв на срочную службу.

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Что касается роли Беларуси, то аналитики предположили, что Кремль попытается принудить эту страну к дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства. Это состоится в Москве 5 и 6 апреля на встрече президента России Владимир Путин с Александром Лукашенко.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

2 апреля посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие в этой стране Россия разместит у границы с Польшей.

А 4 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Беларуси уже передан комплекс "Искандер-М", который может использовать ядерные ракеты.

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