Сумма составляет около $19 миллиардов.

Эмбарго на экспорт золота станет ударом по экономике России. Страна лишится дохода в размере около $19 миллиардов в год.

Таким прогнозом поделился госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире программы CNN State of the Union в воскресенье, 26 июня.

По словам американского чиновника, экспорт золота — один из источников дохода России. Запрет на него окажет "значительное" влияние на экономику государства и лишит РФ около $19 миллиардов в год. Блинкен считает, что эмбарго создаст дополнительное давление наряду с уходом более тысячи западных компаний из российского рынка.

"Это [золото] ключевой экспорт, ключевой источник доходов. Этот шаг лишает Россию этого потенциала и выступает постоянной иллюстрацией того, какие шаги может предпринять "Большая семерка", чтобы продолжать изолировать Россию и отрезать ее от мировой экономики", — добавил Блинкен.

Напомним, портал Bloomberg первым сообщил о подготовке эмбарго на золото. Затем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил эту информацию. По его словам, к запрету присоединятся Британия, Соединенные Штаты Америки, Канада и Япония. Соответствующее решение должны принять на саммите G7, который проходит сегодня, 26 июня.

При этом золото — не основная статья доходов России. В конце мая в ОПУ сообщили, что Европа ежедневно отправляет РФ миллиард долларов в качестве платы за газ и нефть. С тех пор в ЕС приняли частичное нефтяное эмбарго.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

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