Европа продолжает отправлять в Российскую Федерацию миллиард евро ежедневно, покупая нефть и газ.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро на день, покупая нефть и газ. Россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - отметил Подоляк.
Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.
27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.
28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.
По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против РФ без Венгрии
- Рост курса доллара: эксперт рассказал, на сколько подорожает топливо
- Норвегия должна поделиться доходами от нефти и газа, прежде всего с Украиной-Моравецкий