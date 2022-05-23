В то же время, украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию.

Европа продолжает отправлять в Российскую Федерацию миллиард евро ежедневно, покупая нефть и газ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро на день, покупая нефть и газ. Россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет привлекать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: