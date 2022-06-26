Золото составляет весомую долю российского экспорта / фото REUTERS

Британия, Соединенные Штаты, Канада и Япония в рамках новых санкций против РФ запретят импорт золота из России.

Об этом сообщили в правительстве Британии.

Ожидается, что на саммите Группы семи будет принято соответствующее решение. 

"Эти меры напрямую ударят по российским олигархам и "в сердце" военной машины Путина", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

Золото составляет весомую долю российского экспорта, в 2021 году Россия заработала на нем около 15,5 миллиарда долларов. 

"Значение золота для российской элиты особенно возросло в последнее время - олигархи торопятся купить слитки, чтобы избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является важным мировым торговым хабом, и британские санкции... будут иметь большое влияние на способность Путина получать деньги. Учитывая центральную роль Лондона в международной торговле золота и синхронизированный шаг США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный эффект", - добавили в британском правительстве. 

Британские ограничения на российский импорт теперь касаются активов на сумму около 16,5 миллиарда долларов, под персональные санкции попали более 1000 человек и свыше сотни компаний. 

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