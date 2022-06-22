Ограничения на российские энергоресурсы могут повлечь рост цен на нефть в мире еще на 40%.

Денежные потери России от введения нефтяного эмбарго будут не столь существенными, чтобы перекрыть ей возможность финансировать войну в Украине.

Об этом сообщил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в ответ на вторжение РФ в Украину США, Канада и ЕС объявили о введении эмбарго на импорт российских углеводородов. Таким образом, до 5 февраля 2023 года под запрет попадет 43% российского нефтяного экспорта.

По его словам, влияние этих ограничений, которое можно будет оценить в целом лишь по итогам 2023 года, будет длительным и неоднозначным. Но при этом возможно существенное подорожание цен на нефть в мире.

"Поскольку другие поставщики не гарантируют увеличения добычи, способного компенсировать эти объемы и удовлетворить ожидаемый рост спроса, цены на нефть марки Brent к концу 2022 года вырастут до 140-150 долларов за баррель. Это приведет к подорожанию нефтепродуктов в государствах-импортерах на 30-40%", - считает эксперт.

Анализ Рябцева свидетельствует, что потери РФ от вводимые эмбарго не способны сократить ее доходы так, чтобы прекратить или урезать финансирование войны в Украине.

"Простое изъятие с рынка 3% мирового потребления нефти может привести к возникновению ситуативной нехватки горючего в государствах, которые ввели ограничения. Нужны совместные усилия государств-партнеров и Украины, чтобы нейтрализовать соответствующие риски и критически ограничить финансовую состоятельность России к ведению захватнической войны", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Европейский совет принял решение ввести шестой пакет санкций против России и Беларуси, который должен еще больше ограничивать способность Кремля финансировать войну в Украине.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, окончательное утверждение санкционного пакета означает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев, такой отказ касается и перевозок морем.

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, со временем нефтяное эмбарго Европейского Союза образует в российском бюджете пробоину на десятки миллиардов долларов.