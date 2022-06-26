G7 планирует объявить о запрете на импорт российского золота на саммите, начинающемся 26 июня.

Президент США Джо Байден, а также другие лидеры "Группы семи" договорились ввести эмбарго на российское золото.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, близких к переговорам.

G7 планирует объявить о запрете на импорт российского золота на саммите, начинающемся в воскресенье в Германии.

Запрет будет касаться золота, которое впервые вывозится из России в страны G7. В США эмбарго введет в действие решение Министерства финансов США, которое учреждение планирует выдать во вторник.

Хотя санкции Запада в отношении Росси в значительной степени закрыли рынки Европы и США для золота РФ, запрет G7 будет означать полный разрыв между Россией и двумя ведущими торговыми центрами мира, Лондоном и Нью-Йорком.

Между тем Россия, на которую приходится 10% добычи золота в мире, ищет новые варианты сбыта, например, экспортировать больше в Китай и Ближний Восток, которые не входят в G-7.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, вместе с тем отсрочив ограничения на ее импорт по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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