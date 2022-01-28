В Белом доме уверены в единстве позиций.

США спокойно реагируют на блокировку Германией поставок оружия в Украину. Такая реакция вызвана тем, что в Белом доме уверены в единстве позиций в отношении российской агрессии.

Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

По ее словам, Берлин достаточно делает для мира в Украине. В Белом доме убеждены, что Германия в вопросе российской угрозы едина с Вашингтоном.

"Главное - это единство против воинственной риторики, наращивания войск и потенциального вторжения России в суверенную государство Украину. Мы пришли к выводу, что Германия в значительной степени едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", - подчеркнула Псаки.

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Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Впоследствии министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

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