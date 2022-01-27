За предоставление оружия выступили 20%.

Около 59% опрошенных фирмой YouGov жителей Германии поддержали позицию правительства по отказу поставлять летальное вооружение Украине.

За предоставление оружия выступили 20%, пишет DW со ссылкой на dpa. Еще 21% респондентов не ответил на вопрос.

В частности, против поставок выступают сторонники всех партий Бундестага, однако среди избирателей Левой партии их доля составляет 71%, правопопулистской "Альтернативы для Германии" - 67%, Социал-демократической партии Германии - 61%, консервативного блока ХДС/ХСС - 56%, "Союз 90/Зеленые" - 55%, Свободной демократической партии - 54%.

Как сообщал УНИАН, Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Читайте такжеВместо оружия: Германия может помочь с восстановлением бункера под Одессой30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Впоследствии министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о готовности передать Украине 5 тысяч военных касок.

Вас также могут заинтересовать новости: