Компания Moderna и ее партнеры уже отправили первые партии вакцины по всей стране.

В США сегодня, 20 декабря 2020 года, начали распространять по больницам вторую утвержденную вакцину от COVID-19 - компании Moderna.

Как сообщает «Голос Америки», компания Moderna и ее партнеры уже отправили первые партии вакцины от коронавируса по всей стране.

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Администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания США предоставила разрешение на использование уже второй вакцины от коронавируса в чрезвычайной ситуации.

К началу января американское правительство намерено доставить в разные штаты около 20 млн доз вакцины от обеих компаний Pfizer и Moderna Inc.

Об этом сообщил генерал армии США, ответственный за дистрибуцию вакцины от коронавируса Густав Перна. Он также уточнил, что вакцина Moderna должна появиться в больницах уже в понедельник, 21 декабря.

Американская вакцина

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заболели 17,6 млн человек, умерли от коронавируса 316 тыс. человек.

Вакцинация в Израиле и России

20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави. Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация россиян начнется со следующей недели.

Вакцина для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.

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Автор: Тамара Отовская