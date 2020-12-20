В США сегодня, 20 декабря 2020 года, начали распространять по больницам вторую утвержденную вакцину от COVID-19 - компании Moderna.
Как сообщает «Голос Америки», компания Moderna и ее партнеры уже отправили первые партии вакцины от коронавируса по всей стране.
Читайте такжеКоронавирус начал мутировать: какие страны оказались в зоне риска
Администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания США предоставила разрешение на использование уже второй вакцины от коронавируса в чрезвычайной ситуации.
К началу января американское правительство намерено доставить в разные штаты около 20 млн доз вакцины от обеих компаний Pfizer и Moderna Inc.
Об этом сообщил генерал армии США, ответственный за дистрибуцию вакцины от коронавируса Густав Перна. Он также уточнил, что вакцина Moderna должна появиться в больницах уже в понедельник, 21 декабря.
Американская вакцина
Ранее в этом месяце Соединенные Штаты начали проводить прививки от COVID-19 вакциной компаний Pfizer и BioNTech.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заболели 17,6 млн человек, умерли от коронавируса 316 тыс. человек.
Вакцинация в Израиле и России
20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави. Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация россиян начнется со следующей недели.
Вакцина для Украины
- Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.
- В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.
- 20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram