На начальных этапах Израиль использует вакцину Pfizer. Также есть контракт на поставку вакцины Moderna.

Сегодня, 20 декабря, в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщило израильское информационное издание The Times of Israel.

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Сегодня сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави.

Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали вчера вечером.

Уже с понедельника все израильтяне старше 60 лет и люди, которые находятся в зоне риска, смогут вакцинироваться в специальных центрах.

На начальных этапах Израиль использует вакцину Pfizer. Также есть контракт на поставку вакцины Moderna.

По сообщениям СМИ, власти страны планируют вакцинировать ежедневно 60 тыс. человек, до конца января число вакцинированных израильтян составит около 2 млн.

Вакцина для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.

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Автор: Павел Степанец