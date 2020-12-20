Сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

Читайте такжеВ Израиле стартовала вакцинация от коронавируса

"Да, мы надеемся на это", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян.

По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

"Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию", - добавил Мурашко.

Россия в августе зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V".

Вакцинация в Израиле

20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави.

Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.

Вакцина для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.

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Автор: Светлана Закелова