Массовая вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе.
Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
Читайте такжеВ Израиле стартовала вакцинация от коронавируса
"Да, мы надеемся на это", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, может ли на следующей неделе начаться вакцинация пожилых россиян.
По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.
"Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию", - добавил Мурашко.
Россия в августе зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V".
Вакцинация в Израиле
20 декабря 2020 года в Израиле стартовала кампания вакцинации от COVID-19. Первыми сделают прививки медицинские работники, а также президент Израиля Реувен Ривлин и начальник Генштаба Армии обороны Авив Кохави.
Первым человеком, получившим вакцину, стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Его вакцинировали 19 декабря.
Вакцина для Украины
- Ранее президент Владимир Зеленский настаивал, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.
- В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в Украину в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, поскольку одному человеку нужно вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
- 12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. В Евросоюзе 21 декабря могут одобрить использование вакцины BioNTech и Pfizer.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.
- 20 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что США и Великобритания могут поспособствовать тому, чтобы Украина оказалась среди приоритетных государств Европы на получение вакцины от COVID-19.
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