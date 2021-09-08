По предварительной информации, два человека остаются под завалами.

В городе Ногинск Московской области РФ произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как сообщает Mash, взрыв обрушил несколько этажей. Экстренные службы разбирают завалы.

На данный момент удалось спасти четырех пострадавших, среди них двое детей.

По предварительной информации, еще два человека остаются под завалами.

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В июле сообщалось о взрыве на одном из крупнейших химических заводов юга России "Комбинат Каменский" (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), который связан с производством боеприпасов.

В результате пожара семь человек попали в больницу с ожогами тела. У шестерых госпитализированных в местную больницу выявлено 100 процентов химических ожогов тела, у еще одного пострадавшего - 80 процентов.

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Автор: Дмитрий Захаров