В РФ заявили, что Си Цзиньпин принял приглашение посетить Москву 9 мая

Официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву.

Китайский лидер Си Цзиньпин принял приглашение от России на празднование "Дня победы", которое состоится в Москве 9 мая 2025 года. Об этом рассказал посол РФ в Пекине Игорь Моргулов, выступая 10 февраля в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24".

По его словам, Си принял приглашение приехать в Москву, а также пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны.

"В свою очередь, [Си Цзиньпин] пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября", - рассказал дипломат.

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Официально Пекин пока не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву.

Россия пригласила на 9 Мая в Москву "очень много глав государств", сообщал до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Свое участие в мероприятии подтвердили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Сотрудничество РФ и Китая

Вследствие введенных США и ЕС санкций Китай стал главным поставщиком в Россию редких металлов, которые необходимы для производства вооружения - в том числе, ядерного.

Журналисты проанализировали утечку данных из таможенных баз РФ. Согласно полученной информации, в 2022 году - после введения санкций - практически остановились поставки в Россию галлия и германия со всего мира. Но уже в 2023 году монополистом в этом сегменте стал Китай.

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