Официально в Китае отрицают факты поставки России компонентов, необходимых для военной промышленности.

Вследствие введенных США и ЕС санкций Китай стал главным поставщиком в Россию редких металлов, которые необходимы для производства вооружения – в том числе, ядерного. Об этом сообщает проект "Схемы".

"Китай стал для России единственным источником галлия и германия, а также – одним из лидеров в поставках стибия, химических элементов, необходимых для производства оружия, в том числе ядерного. Импортируют эти металлы в Россию государственные и частные компании, которые так или иначе связаны с российским военно-промышленным комплексом, покупая их у китайских фирм с государственным капиталом", – говорится в материале.

Журналисты проанализировали утечку данных из таможенных баз РФ. Согласно полученной информации, в 2022 году – после введения санкций – практически остановились поставки в Россию галлия и германия со всего мира. Но уже в 2023 году монополистом в этом сегменте стал Китай.

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В то же время стибий Москве поставляет не только Китай, но и Объединенные Арабские Эмираты. Эти государства не присоединились к санкционной коалиции.

Авторам расследования удалось идентифицировать около 20 китайских компаний, которые поставляли в Россию эти металлы. Треть из них частично принадлежат государству. К примеру, китайская "Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry", которая является одним из ключевых экспортеров германия в РФ, частично принадлежит члену компартии Китая. Остальные акции – компаниям с государственным капиталом.

Продукцию этой компании получают, в частности, заводы, производящие оптические системы для военной техники.

Еще одним поставщиком в Россию галлия, германия и стибия является китайская компания "Vital Technology Group", продукцию которой покупает российская "Ферротек Норд", принадлежащая японскому Ferrotec Holding. Российская компания сотрудничает с компанией "Ангстрем", поставляющей микросхемы для российского Министерства обороны.

Галлий, поставляемый из Китая, также используется в производстве ядерных снарядов. Он нужен для стабилизации плутониевых бомб.

Официально в Китае отрицают факты поставки России компонентов, необходимых для военной промышленности. Однако журналисты установили связи между китайскими государственными компаниями и предприятиями, работающими на армию России.

Россия и Китай: другие новости

В 2024 году Китай сократил закупки российского угля. Как сообщает Reuters, Пекин увеличил закупки у других ключевых поставщиков, прежде всего Австралии. Известно, что закупки Китая в 2024 году достигли рекордной отметки в 547,2 миллиона тонн, или 41% от всего угля, продаваемого в мире.

В то же время Пекин приобрел рекордные объемы российской нефти. Отмечается, что объемы поставок из РФ (включают в себя трубопроводные и морские поставки), составили 108,5 млн метрических тонн, или 2,17 млн баррелей в сутки.

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