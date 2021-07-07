правительство Дубая подтвердило информацию о сильном пожаре в порту Джебель-Али.

Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али на территории Дубая.

По информации Al Arabiya, взрыв произошел на одном из торговых кораблей, которые стояли на якоре в порту.

Правительство Дубая подтвердило информацию о сильном пожаре в порту Джебель-Али.

Также СМИ сообщают, что горит нефтехранилище. По предварительным данным властей, в результате никто не пострадал.

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Автор: Олег Давыгора