В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв / twitter.com/ELINTNews
Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али на территории Дубая.
По информации Al Arabiya, взрыв произошел на одном из торговых кораблей, которые стояли на якоре в порту.
Правительство Дубая подтвердило информацию о сильном пожаре в порту Джебель-Али.
Также СМИ сообщают, что горит нефтехранилище. По предварительным данным властей, в результате никто не пострадал.
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