​​​​​​​По словам премьера Польши, президент РФ Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, а том числе в экономике.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что своими нынешними действиями Россия проверяет, как далеко может продвинуться против Европы.

По его мнению, очень важно сохранять единство и солидарность, написал Моравецкий на своей странице в Facebook.

"Россия проверяет, как далеко она может зайти. Именно поэтому мы должны оставаться солидарными и едиными!"- написал он.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину только усилит НАТО-разведка СШАПо словам Моравецкого, президент РФ Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях, а том числе в экономике.

"Он знает, что его власть зависит от цен газа. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой от своих поставок" - отметил премьер Польши.

Напомним, ранее Секретарь СНБО назвал главную цель Путина по Украине.

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