Данилов также оценил вероятность полномасштабного вторжения России.

Российский президент Владимир Путин стремится разделить Украину на несколько частей, тем самым прекратив ее существование.

Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Говоря о ситуации на границе двух стран, чиновник отметил, что большого скопления войск РФ там не наблюдается - есть перемещения, "но это не критично".

"Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет, и для нас не новость, что российские войска находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Именно они ведут войну против нашей страны. Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей", - говорит Данилов.

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По его словам, Путину, после захвата Крыма, нужно "зафиксировать эту ситуацию".

"Для того, чтобы эту ситуацию зафиксировать, он хочет, чтобы наша страна прекратила существование в тех границах, в которых она существует сегодня. Это задание для него номер один. С помощью внутренней дестабилизации добиться, чтобы страна развалилась на две-три части. Это то, к чему стремится Путин. Это задание, которое стоит у него на первом месте. И именно с помощью внутренней дестабилизации. Если он этого не сможет, тогда, как вариант, может использоваться оружие, но мы к этому готовы", - рассказал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, 49,2% опрошенных социологами украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, убеждены, что вторжения не будет – 41,4%.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

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В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.