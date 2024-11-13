Информацию о смерти военного подтвердил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя.

Во временно оккупированном Севастополе взорвался автомобиль, в котором, предварительно, находился капитан 1-го ранга Черноморского флота. Сообщается, что подрыв произошел с помощью самодельного взрывного устройства. Местные Telegram-каналы отмечают, что это произошло возле супермаркета по улице Тараса Шевченко — мужчине, которому на вид 40-45 лет, частично потерял нижние конечности.

Вскоре "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что в результате взрыва мужчина погиб — он был военнослужащим. Однако подробностей того, кем именно он был, не указано.

"Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль. В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, Развозжаев не исключает "возможность диверсии". Поэтому следственные органы, по его словам, должны установить причины взрыва.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Луганске взорвался автомобиль предположительно с военными РФ.

Кроме того, в Энергодаре взорвалось авто с оккупационным начальником охраны ЗАЭС. В ГУР заявили, что он был причастным к организации и выполнению преступлений и репрессий против украинцев, которые находятся в оккупации.

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