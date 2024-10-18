По предварительным данным, погиб водитель машины.

В центре оккупированного Луганска взорвался автомобиль, в котором, вероятно, были российские военные. К настоящему времени известно об одном убитом.

Об этом сообщает "Астра", со ссылкой на местных жителей. По данным очевидцев, в результате взрыва был поврежден УАЗ и легковой автомобиль. Отмечается, что в УАЗе находились военные, и водитель этой машины погиб.

Очевидцы в соцсетях предполагают, что взрыв произошел в результате срабатывания гранаты. Однако, причина случившегося не известна.

Также обнародованы фото и видео с места взрыва.

Позднее стало известно, что в результате взрыва также пострадала женщина. По данным следственного комитета страны-агрессора, возбуждено уголовное дело, однако по какой статье, не не уточняется.

Обновлено в 16.40. По данным спикера украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Луганске погиб один из руководителей штаба воинской части 53847 Центрального военного округа РФ.

"От наших друзей из временно оккупированного Луганска стало известно, кто был сегодня во взорвавшемся автомобиле... Сегодня был отправлен к Кобзону, начальник штаба, по службе войск и безопасности военной службы в/ч 53847 ЦПО майор Первуха Дмитрий Владимирович", - сообщил Братчук.

Уничтожение оккупантов

По данным журналиста Алексея Артюха, в оккупированном Северодонецке Луганской области в ДТП, предположительно, погиб коллаборант и соратник предателя Ильи Кивы Виталий Невеселый. В частности, 16 октября Hyundai Tucson протаранил "Ниву", за рулем которой находился коллаборант.

Отмечается, что с июля 2018 года по октябрь 2020-го Невеселый возглавлял городской отдел молодежи и спорта Северодонецкого городского совета. А в июле 2020-го он заявил, что возглавил областную организацию "Патриоты за жизнь", которой руководил предатель Кива. Летом 2022 года, после захвата РФ Северодонецка, Невеселый назначен руководителем "отдела молодежи и спорта". В сентябре 2023 года Невеселому было сообщено о подозрении в коллаборационизме.

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