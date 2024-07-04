Днем в четверг, 4 июля, в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, местные жители сообщали о громких звуках.

"Губернатор" Михаил Развожаев позже написал в своем Telegram-канале, что в районе Северного мола российский флот провел тренировку, произведя учебный выстрел. Он объяснил быстрое объявление "отбоя" запуском ложных целей.

Вскоре в городе повторно объявили тревогу, однако через 12 минут отменили. Движение на Крымском мосту снова открыто. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о громком взрыве на мысе Фиолент, в результате которого появился столб дыма высотой более 100 метров. Кроме того, в Нахимовском училище продолжает звучать сигнал тревоги.

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