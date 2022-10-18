Спикер парламента страны Игорь Гросу заявил о необходимости купить системы ПВО.

Власти Молдовы заявили о намерении купить системы противовоздушной обороны. Заявление прозвучало на фоне нарушения воздушного пространства страны российскими ракетами.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

По словам спикера парламента Молдовы Игорь Гросу, Москва до сих пор не признала нарушение воздушного пространства страны, что говорит о необходимости укреплять обороноспособность страны.

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"Мы еще раз поняли, что должны вкладывать в наши системы обороны. Последнее заявление министра обороны говорит о том, что Россия, к сожалению, не спешит признавать этот факт (нарушение воздушного пространства Молдовы – УНИАН). Нас это не удивляет. Это только подкрепляет наше решение искать возможности для того, чтобы мы не только могли отслеживать ракеты и летательные аппараты, нарушающие наше воздушное пространство, но и могли задействовать системы, пресекающие такие попытки", - заявил политик.

При этом он не указал, сколько нужно денег на покупку систем ПВО, этим вопросом займутся представители минобороны.

"Я не могу назвать вам цифру. Военные должны провести необходимую оценку и предложить решение, которое, да, будет стоить дорого", - подытожил Гросу

Ракетные удары по Украине 10 октября - что известно

Утром 10 октября взрывы раздались сразу в нескольких областях в частности во Львовской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Киевской и других - враг осуществляет массированную атаку на Украину.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

При этом министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил, что 10 октября три крылатые ракеты РФ нарушили воздушное пространство Молдовы. Попеску уточнил, что Молдова решительно осуждает нарушения ее воздушного пространства и уточняет, что ракеты зашли в воздушное пространство его страны во время массированной ракетной атаки на Украину.

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