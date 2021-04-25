Первые массовые прививки начались около пяти месяцев назад.

В мире уже было сделано более миллиарда прививок против COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные трекеров вакцинации The New York Times и Bloomberg, сообщает Forbes.

Читайте такжеВо Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи соленую водуС 8 декабря, когда первую дозу получила 90-летняя британка Маргарет Кинан, понадобился 61 день, чтобы сделать 100 млн прививок. Однако далее темпы вакцинации увеличились: только за последние пять дней в мире было привито 100 млн человек.

Почти четверть всех мировых вакцинаций против коронавируса приходится на США: последнюю неделю там делают более 2,8 млн уколов в день. Более половины всех взрослых американцев получили по крайней мере первую дозу.

При этом наибольшее количество своего населения смог вакцинировать Израиль, 56% жителей страны уже получили две дозы.

Вакцинация в Украине

В Украине за сутки 23 апреля прививки против COVID-19 получили более 14,3 тыс. человек.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 522 тыс. 385 человек, из них получили первую дозу - 522 тыс. 383 лица, завершили вакцинацию (получили две дозы) - пять человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

По состоянию на утро 24 апреля в Украине выявили еще 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

За все время пандемии в Украине коронавирусом инфицировались 2 017 341 человек: 1 565 954 больных выздоровели, а 42 092 умерли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова