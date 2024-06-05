Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира президента Владимира Зеленского.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, как Китай мог бы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

Как говорится в заявлении ведомства, украинские дипломаты приняли во внимание слова министра иностранных дел КНР господина Ван И, высказанные им на пресс-конференции с турецким коллегой.

"Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит", - говорится в заявлении.

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В МИД Украины убеждены, что "участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности". В частности, как отмечают украинские дипломаты, "на фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая".

"Именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, в полной мере испытывающая страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира президента Украины Владимира Зеленского", - сказано в заявлении.

Мирный план Китая по Украине

Как сообщал УНИАН, главный дипломат Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии.

Министр иностранных дел Китая утверждал, что Россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического урегулирования, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Ван также заявил, что "условия еще не готовы для мирных переговоров", добавив, что Китай будет "принимать собственные решения" относительно участия во встречах по миру в Украине.

Дипломат не коснулся основного требования Украины, чтобы Россия вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до того, как могут начаться какие-либо переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира на любом уровне. Он уточнил, что США имеют контакты с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

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