Примерно из 70-75 стран мира на Саммит должны приехать лидеры этих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже сейчас 106 стран мира подтвердили участие в первом Глобальном Саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла".

"На сегодня подтверждено 106 стран мира, которые будут на Саммите в Швейцарии. На уровне лидеров где-то на сегодня уже подтверждено 70-75 - это президенты и руководители государств. Соединенные Штаты подтвердили свое участие в Саммите на высоком уровне. Пока нет конкретного подтверждения именно президента. Но, в любом случае, я думаю, что у нас есть шанс, что президент будет", - сообщил Зеленский.

В то же время по его словам, Китай не подтвердил присутствие на любом уровне. Зеленский уточнил, что США имеют контакты с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

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"Большая разница между этими двумя позициями", - добавил Зеленский.

Президент сказал, что Украине очень нужна поддержка азиатских стран.

"Мы уважаем каждый голос, каждую территорию. Каждую из стран вашего региона. Мы хотим, чтобы Азия знала, что происходит в Украине, чтобы Азия поддерживала окончание войны. Чтобы азиатские лидеры были на Саммите мира", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что многие страны Азии не поддерживают Украину оружием.

"Мы никогда не давили. Мы никогда не требовали. Мы всегда обращаемся о прежде всего политической поддержке, гуманитарной поддержке, поддержке наших гражданских людей, наших детей", - отметил президент.

При этом, он сказал, что для Украины очень странно и больно видеть, как Китай помогает России сорвать Саммит мира.

"Россия, к сожалению, пользуясь влиянием Китая на регион, делает все - пользуясь китайскими дипломатами, делает все, чтобы сорвать Саммит мира. К сожалению, такая большая независимая страна, мощная как Китай, является инструментом в руках Путина", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно, как сообщил Зеленский, в Сингапуре он не встречался с представителями Китая. По его словам, Украина много раз на разных уровнях хотела встретиться с представителями Китая, в том числе с Си Цзиньпинем.

По убеждению Зеленского, Саммит мира - это начало пути к окончанию войны, а не к началу еще одной эскалации со стороны России. Как уверен президент Украины, если во время первого саммита мира удастся добиться успеха по трем определенным пунктам Формулы мира, а именно в вопросах ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных Россией украинских детей, то произойдет переход к следующим сложным вопросам.

Также Зеленский вспомнил, как в прошлом году провел разговор с Си Цзиньпинем.

"Мы говорили о поддержке территориальной целостности Украины и нашего суверенитета. Наши позиции тогда совпадали. После этого, я хотел иметь диалог, иметь встречу, чтобы пригласить на Саммит мира. Проговорить наши двусторонние отношения. Я считаю, что нам есть о чем говорить. Почему? Потому что самый большой товарооборот, особенно агропромышленный комплекс, металлургия, самый большой товарооборот до войны, до того, пока Россия не блокировала море - у Украины был с Китаем", - сказал Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент, к сожалению, на сегодня у Украины мощных контактов с Китаем нет из-за того, что этого не хочет китайская сторона.

Саммит мира - последние новости

Известно, что в МИД Китая заявили, что страна не будет участвовать в Саммите мира, ведь он не соответствует его ожиданиям, которые включают участие как России, так и Украины.

Как сообщал УНИАН, 15-16 июня состоится первый Саммит мира. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный недалеко от швейцарского города Люцерн. 28 мая Зеленский сообщил, что на первом Глобальном Саммите мира наработают детали по трем пунктам Формулы мира, а затем эти наработанные документы передадут Российской Федерации. В частности, речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными и возвращении похищенных детей.

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