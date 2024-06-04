Министр иностранных дел Китая заявил журналистам, что Россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического урегулирования.

Главный дипломат Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление дипломата.

Министр иностранных дел Китая заявил журналистам, что Россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического урегулирования, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.

Ван также заявил, что "условия еще не готовы для мирных переговоров", добавив, что Китай будет "принимать собственные решения" относительно участия во встречах по миру в Украине.

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В то же время отмечается, что дипломат не коснулся основного требования Украины, чтобы Россия вывела свои войска со всей территории, аннексированной с 2014 года, до того, как могут начаться любые переговоры. Кроме того, президенты воюющих стран отказались вести переговоры друг с другом.

В документе содержится призыв к проведению международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной – альтернативы мирному плану Киева, который поддерживается западными странами и должен быть обсужден на встрече в Швейцарии в этом месяце. Россия не была приглашена.

По словам китайского министра, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который находился с визитом в Украине, также "приветствовал и одобрил" планы Пекина после встречи во вторник. Турция принимала последние прямые переговоры между Россией и Украиной в апреле 2022 года.

Видение Китаем войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. По его словам, Украине "очень странно и больно видеть, как Китай помогает России" сорвать это мероприятие.

В ответ на такое заявление пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны.

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