С 2020 года боевик находится на территории России / фото Beness Aijo / Facebook
В Латвии суд заочно приговорил известного боевика так называемой "ДНР" Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин" к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает LETA.
Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.
Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента получения полного судебного решения 31 мая.
Как известно, Айо с 2020 года находится на территории России.
"Черный Ленин": что известно
- Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.
- Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал "русскую весну" в Крыму.
- В 2020 году его задержали в Архангельской области России по запросу Украины.
- Он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.
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