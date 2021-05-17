Айо поддерживал "русскую весну" в Крыму.

В Латвии суд заочно приговорил известного боевика так называемой "ДНР" Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин" к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает LETA.

Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с момента получения полного судебного решения 31 мая.

Как известно, Айо с 2020 года находится на территории России.

"Черный Ленин": что известно

Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.

Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал "русскую весну" в Крыму.

В 2020 году его задержали в Архангельской области России по запросу Украины.

Он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.

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Автор: Людмила Жерновская