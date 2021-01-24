Расследованием взрыва занимается ФБР.

В пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния, прогремел взрыв в церкви, которая выступала против ЛГБТ.

Об этом сообщает NBC News.

Читайте такжеВ Польше хотят запретить марши ЛГБТПо предварительной информации, в здании церкви сработало самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что после взрыва в баптистской церкви начался пожар. Перед этим на здании появились «оскорбительные надписи».

«ФБР совместно с департаментом полиции Эль-Монте и департаментом шерифа округа Лос-Анджелес отреагировало на взрыв СВУ в баптистской церкви First Works в Эль-Монте, штат Калифорния», — сообщили в ФБР.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Взрыв в Мадриде

20 января 2021 года в одном из зданий, расположенных в центре столицы Испании прогремел мощный взрыв, несколько этажей были разрушены. Погибли три человека.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН