По предварительным данным следствия, причиной взрыва стала утечка газа.

В Мадриде погибли по меньшей мере три человека в результате взрыва в доме, расположенном в центре города на улице Толедо.

Как сообщает Reuters еще шестеро человек получили травмы.

В результате взрыва дом, который принадлежит католической церкви, был разрушен. По предварительным данным следствия, причиной взрыва стала утечка газа. Ранее представители церкви сообщили, что один волонтер пропал без вести. По данным властей, одной из жертв была 85-летняя женщина. Двое травмированных госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии с травмой головы.

Последние пять этажей дома полностью уничтожены. Два первых этажа местами обгорели.

Взрыв в центре Мадрида: что известно

В здании в центре столицы Испании прогремел мощный взрыв, несколько этажей разрушены. Инцидент произошел около трех часов дня.

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Автор: Виталий Саенко