Предложенный закон еще должен быть одобрен испанским парламентом.

Кабинет министров Испании одобрил законопроект, предоставляющий оплачиваемый отпуск по болезни женщинам, страдающим от сильных менструальных болей, и стал первой европейской страной, принявшей такое законодательство.

Менструальный отпуск в настоящее время предлагается лишь в небольшом числе стран мира, в том числе в Южной Корее и Индонезии, пишет DW.

Но предложенный закон еще должен быть одобрен испанским парламентом, а голосование ожидается не раньше, чем через несколько месяцев.

Было неясно, имеет ли коалиционное правительство меньшинства премьер-министра-социалиста Педро Санчеса, которое сделало права женщин приоритетом, достаточную поддержку в собрании, чтобы принять его.

Испанский законопроект дает работникам, испытывающим менструальные боли, право на столько отпусков, сколько им нужно, при этом государственная система социального обеспечения, а не работодатели, оплачивает отпуск по болезни.

Как и в случае с оплачиваемым отпуском по иным показаниям по состоянию здоровья, временную нетрудоспособность должен утвердить врач.

Министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро заявила, что закон признает проблему со здоровьем, которая до сих пор в значительной степени скрывалась.

"Месячные больше не будут табу", — заявила она на пресс-конференции после того, как кабинет одобрил законопроект.

"Мы будем первой страной в Европе, которая введет временный отпуск по болезни, полностью финансируемый государством для болезненных и нетрудоспособных периодов", — добавила она.

"Больше не нужно ходить на работу с болью, больше не нужно принимать таблетки перед приходом на работу и скрывать тот факт, что мы испытываем боль, из-за которой мы не можем работать", - заявила Монтеро.

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