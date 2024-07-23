В МИД заявили, что Венгрия не должна делать вид, будто представляет весь ЕС.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что стоит задуматься об уместности членства Венгрии в Евросоюзе, если ценности Будапешта настолько отличаются от остальной Европы.

По словам Валтонен, которую цитирует Iisalmen Sanomat, Венгрия в двусторонней дипломатии не должна делать вид, будто представляет весь ЕС. Таким образом она прокомментировала визит премьер-министра Виктора Орбана в РФ и Китай. Это связано с тем, что взгляды Венгрии не соответствуют официальной позиции Евросоюза.

"Конечно, это дело каждой отдельной страны. Но в какой-то момент стоит спросить, является ли Европейский Союз правильной группой, если идеи настолько фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - возмутилась руководительница финского министерства.

Видео дня

Однако при этом она отмечает, что не будет посылать Будапешту сигнал о необходимости пересмотреть членство Венгрии в ЕС.

Скандал в ЕС из-за действий Орбана

2 июля Орбан приехал в Киев, где встретился с Зеленским, однако уже на следующий день посетил Москву для разговора с Путиным, откуда вылетел в Китай. Это произошло лишь через несколько дней после начала председательства Венгрии в ЕС

По мнению Financial Times, таким образом Орбан злоупотреблял своим статусом, чтобы придать своей встрече с Путиным больший вес.

Группа из 63 депутатов Европарламента обратилась к ЕС с просьбой лишить Венгрию права голоса в блоке.

Politico писал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель придумал, как наказать Венгрию. Он созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом в Будапеште, что станет причиной бойкотировать мероприятие Венгрии и будет восприниматься как значительное унижение.

Вас также могут заинтересовать новости: