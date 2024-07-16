Депутаты Европарламента призывают лишить Венгрию права голоса на фоне 'миротворческих миссий' Орбана

Это письмо является последней попыткой обуздать мошенническое президентство Будапешта в Совете.

Группа из 63 депутатов Европарламента обратилась к ЕС с просьбой лишить Венгрию права голоса в блоке в ответ на недавние визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин.

"Премьер-министр Орбан уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя Совета… Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показывает, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", - говорится в письме, пишет Reuters.

Обращение подписали законодатели из многих политических групп в ассамблее ЕС, включая правоцентристскую Европейскую народную партию - крупнейшую фракцию парламента, а также социалистов, либералов, европейских консерваторов и реформистов и "зеленых".

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Законодатели не имеют формальной возможности лишить Венгрию права голоса, но стремятся оказать политическое давление на Брюссель, чтобы тот принял более жесткие меры в отношении Будапешта.

"Мирные" инициативы Орбана

Политический советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и член парламента Балаж Орбан подтвердил, что венгерский политик направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании войны в Украине.

"Премьер-министр написал лидерам Европейского Совета о переговорах, опыте первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас разработать и осуществить изменение направления", - сказал Орбан.

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