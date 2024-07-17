Также ЕС определил, что санкции против России и Беларуси должны быть сохранены и продлены.

Европарламент осудил поездку с "миссией мира" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, сообщает пресс-служба ЕП.

"Парламент осуждает варварский ракетный удар России по детской больнице Охмадит в Киеве и недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Российскую Федерацию, который не представляет ЕС и является грубым нарушением договоров и общей внешней политики ЕС", - сообщили в пресс-службе ЕП.

Там также отметили, что Венгрия должна понести ответственность за такие действия. Ведь учитывая, что после "миротворческой миссии" Орбана РФ ударила по детской больнице в Киеве - мирные усилия Орбана не являются актуальными, отметили в ЕП. Также, Европарламент подтвердил свою позицию относительно готовности продолжать поддерживать Киев до победы.

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"Резолюция, которая излагает первую официальную позицию новоизбранного Европарламента относительно войны России против Украины, подтверждает неизменную поддержку евродепутатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Парламент призывает ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против России и Беларуси, отслеживать и пересматривать ее эффективность и влияние, а также систематически решать проблему обхода санкций компаниями, базирующимися в ЕС, третьими сторонами и третьими странами", - говорится в сообщении.

"Мирная миссия" Орбана: что известно

2 июля Орбан впервые за 12 лет посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Во время встречи Орбан призвал Украину прекратить огонь. Впоследствии он также посетил Москву, Пекин, Анкару, а также встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Украину Орбан призвал к прекращению огня, а после встречи с российским правителем сказал журналистам, что тот "не может проиграть".

За поездку в Россию Орбана жестко критиковали в Европейском союзе. По мнению аналитиков из Института изучения войны, такими визитами Орбан стремится переключить внимание Запада на возможные мирные переговоры, чтобы подорвать европейскую поддержку Украины.

Между тем BILD сообщило, что после своего турне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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