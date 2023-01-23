Глава европейской дипломатии выразил поддержку инициативе Украины относительно справедливого мира.

Вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что только Украина стремится к миру, потому что Россия выступает на стороне войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

Глава европейской дипломатии выразил поддержку инициативе Украины относительно справедливого мира.

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"Мы продолжим поддерживать это предложение по сути, чтобы обеспечить максимально широкую глобальную поддержку", - отметил Боррель.

В этой связи, сказал он, ЕС будет настаивать на реализации двух ключевых элементов. Первый - это независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также на неотъемлемом праве на самооборону.

Кроме того, по его словам, важно добиться привлечения ответственности за войну.

"Это Россия, которая выступает на стороне войны. На стороне нарушения международного права. А Украина выступает за мир и с этой целью выступает с инициативами. Мы не видели никакой искренней готовности от России относительно справедливого и устойчивого мира", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что идет работа над возможными вариантами привлечения России к ответственности, и в частности, в рамках Организации Объединенных Наций.

"Основная цель этой работы заключается в том, чтобы сохранить решающую роль международного суда и международного уголовного правосудия", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что существует большая поддержка с целью создания международной прокуроры в Гааге как первого шага к привлечению виновных в военных преступлениях к ответственности.

Трибунал по преступлениям РФ: подробности

Европарламент одобрил резолюцию о создании спецтрибунала для преследования высшего руководства России за преступления агрессии против Украины.

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге. При этом 13 декабря 2022 года власти Нидерландов заявили о готовности создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военные преступления РФ в Украине.

Федеральный министр юстиции Марко Бушман выразил скептическое отношение к идее создания спецтрибунала ООН для наказания россиян, совершивших военные преступления в Украине.