Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине пакета военной помощи на 500 миллионов евро.

Вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что военная поддержка Украины на оружие из бюджета Евросоюза выросла до 3,6 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

"Мы продолжим нашу поддержку Украины. Украина должна выиграть эту войну. И мы поддержим наилучшим образом", - отметил глава европейской дипломатии.

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По его словам, сегодня на заседании Совета ЕС с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в режиме онлайн было подтверждено, что коллективные усилия ЕС в поддержку Украины будут продолжаться столько, сколько будет нужно.

"Сегодня мы достигли политического согласия относительно седьмого транша военной поддержки с дополнительными 500 млн евро и дополнительными мерами поддержки на сумму 45 млн для подготовки украинских сил в рамках миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM)", - рассказал Боррель.

Таким образом, общая поддержка украинских военных в рамках Европейского фонда мира теперь составляет 3,6 млрд евро. Боррель уточнил, что эта поддержка финансируется из бюджета Евросоюза. Он отметил, что нужно не забывать о том, что общая поддержка Украины на военные, финансовые, экономические и гуманитарные нужды составляет 49 млрд евро.

"Почти 50 млрд. Это означает, что Европейский Союз, страны-члены и институции ЕС вместе занимают первое место в поддержке Украины", - подчеркнул Боррель.

Он заявил, что Россия продолжает свои систематические варварские атаки на украинские города, убивая мирных жителей и разрушая гражданскую инфраструктуру.

"Мы не видели никакой подлинной готовности России к справедливому и устойчивому миру", - сказал Боррель.

Военная помощь Украине от Евросоюза: подробности

17 октября 2022 года в Брюсселе одобрили выделение шестого транша на 500 млн евро на вооружение для Украины. Шестой транш увеличил общую помощь Евросоюза в рамках Европейского фонда мира до 3,1 миллиарда евро.

12 декабря 2022 года в Европейском Союзе согласовали увеличение финансовой верхней границы Европейского фонда мира, через который оказывается помощь Украине. В частности, финансовая верхняя граница фонда будет увеличена до 2 млрд евро в 2023 году и до 5,5 млрд евро к 2027 году.