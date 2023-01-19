Важнейшим практическим шагом на пути создания спецтрибунала должна быть международная спецпрокуратура для расследования преступления агрессии против Украины.

Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для преследования высшего руководства России за преступления агрессии против Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle, отмечая, что за документ проголосовали 427 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33.

Так, Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге.

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Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент.

Отмечается, что подобные трибуналы создавались по решению Совета Безопасности ООН для судебного преследования лиц, виновных в совершении военных преступлений в бывшей Югославии и Руанде.

Как пишет издание, главная задача авторов инициативы - найти общий юридически обоснованный путь, чтоб предоставить суду право обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.

"Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет. Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето", - пишет издание.

Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента.

Создание трибунала послужит четким сигналом как российскому обществу, так и международному сообществу о том, что Путин и руководство РФ могут предстать перед судом за преступление агрессии в Украине, убеждены в Европарламенте. А политической, деловой элите России и союзникам Кремля это должно продемонстрировать, что страна под руководством Путина больше не сможет вернуться к привычному ведению дел с Западом, подчеркивают европарламентарии.

Важнейшим практическим шагом на пути создания спецтрибунала должна быть международная спецпрокуратура для расследования преступления агрессии против Украины, сказано в резолюции Европарламента. Об этом говорил и еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Выступая перед депутатами, он подчеркнул, что прежде, чем заработает трибунал, нужен механизм расследования преступления агрессии.

Специальная международная прокуратура станет первым этапом в борьбе с безнаказанностью этого преступления, совершенного в Украине. По словам Рейндерса, Евросоюз уже обсуждает создание прокуратуры с официальным Киевом, Евроюстом и Международным уголовным судом (МУС).

Трибунал над преступлениями России – что известно

В сентябре вопрос спецтрибунала для российского военно-политического руководства России подняла Чехия. К Праге вскоре присоединился и Лондон.

США также подтверждали свою готовность привлечь Путина и его свиту к ответственности. В целом, весь Запад склоняется к мнению, что суд над Путиным и Лукашенко станет справедливым решением за все совершенные РФ и Беларусью преступления против Украины.

В то же время, экс-посол США в НАТО Курт Волкер считает, что существующих правовых механизмов будет недостаточно для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за военные преступления. Из-за права вето России у ООН будет сложно создать новый трибунал ООН, сказал он.