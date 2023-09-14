Американский миллиардер успел запятнать свою репутацию в Украине заявлениями о Крыме и войне.

Ультраправая политическая группа в Европейском парламенте хочет сделать из американского миллиардера Илона Маска лауреата премии имени Сахарова, рассматривая его, как главного "ценителя" прав человека в 2023 году.

По данным издания Politico, Маска предложила на номинацию группа Identity and Democracy (ID), в которую входят сторонники взглядов французского политика Марин Ле Пен (лидер партии "Национальный фронт") и заместителя председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини - эти фигуры известны своими скандальными заявлениями о войне в Украине, как и сам Маск.

В своей информации издание ссылается на документ, который подали в пользу кандидатуры Маска депутаты Европарламента 14 сентября. С его содержимым удалось ознакомиться Politico.

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В заявлении депутаты апеллируют тем, что Маск в своей социальной сети Twitter опубликовал ряд секретных документов из внутренней политической "кухни" США. Члены ID рассматривают этот жест Маска, как проявление в пользу защиты свободы слова.

В прошлом году премию имени Сахарова получили украинцы

Премия имени Сахарова - главная премия Европейского парламента в области защиты прав и свобод человека. Она была основана в честь известного физика Андрея Сахарова в 1988 году. Обычно лауреат этой правозащитной премии получает 50 тысяч евро вознаграждения. В прошлом году приз Сахарова вручили украинцам за смелость в войне с РФ.

14 декабря украинская делегация, которая состояла из известного парамедика Юлии Паевской, руководителя Центра общественных свобод Александры Матвийчук и мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова, получила награду от имени Украины в Страсбурге.

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