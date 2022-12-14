В украинскую делегацию вошли представители "Желтой ленты", мэр Мелитополя, сотрудники ГСЧС, парамедик Паевская и другие.

Главную правозащитную награду Европейского союза вручили храброму народу Украины. Премию имени Сахарова в здании Европарламента в Страсбурге получила украинская делегация.

В самом начале выступила глава Европейского парламента Роберта Мецола, которая напомнила о лауреатах прошлых годов. Позже слово взял президент Украины Владимиру Зеленскому. Он рассказал о борьбе украинцев против российских оккупантов.

Кроме того, в Европарламенте почтили минутой молчания погибших украинцев в войне против Украины.

Стоит отметить, что от имени украинского народа премию вручили парамедику Юлии Паевской, руководителю Центра общественных свобод Александре Матвийчук, мэру Мелитополя Ивану Федорову, который побывал в российском плену, спасателям, а также представителям движения "Желтая лента", члены которой ведут партизанскую войну на временно оккупированных территориях Украины.

Премия Сахарова - что известно

Европарламент с 1988 года вручает премию имиени Сахарова лицам и организациям, которые борются за права человека и основополагающие свободы.

Так, в сентябре текущего года предложили присудить премию Сахарова украинскому народу и президенту Владимиру Зеленскому "За свободу мысли".

19 октября в Европарламенте объявили, что премию Сахарова "За свободу мысли" получил "смелый народ Украины в лице президента Владимира Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества".

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