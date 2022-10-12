Это главная награда Евросоюза в области прав человека.

Европарламент объявил номинантов премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Как сообщается на сайте Европарламента, в список номинантов 2022 года попали:

храбрый украинский народ в лице Президента Владимира Зеленского, выдвинула Европейская народная партия (EPP);

народ Украины, выдвинули Обновляя Европу (Renew Europe) и Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D)

лично президент Украины Владимир Зеленский, выдвинули Европейские консерваторы и реформисты (ECR);

Комиссия по установлению истины в Колумбии;

Соня Гуахахара, бразильская активистка;

Ширин Абу Акле, журналистка телеканала Al Jazeera, погибшая в мае 2022 года.

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks.

Европейская народная партия (EPP) отмечает, что неспровоцированная агрессивная война России против Украины, начатая в феврале 2022 года, наносит огромный ущерб украинскому народу в виде потерянных жизней и превращения городов и сел в руины. Члены Европарламента указывают, что украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но также каждый день борется за свободу, демократию, верховенство закона и европейские ценности на полях сражений.

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S&D и Renew Europe номинировали народ Украины, подчеркнув роль отдельных лиц, представителей инициатив гражданского общества и государственных и общественных институтов. В номинации среди прочих упоминаются ГСЧС, освобожденная из плена парамедик Юлия "Тайра" Паевская, правозащитница Александра Матвийчук ("Центр гражданских свобод"), Движение гражданского сопротивления "Жовта стрічка"; Иван Федоров, мэр оккупированного Мелитополя.

ECR номинировали президента Украины Владимира Зеленского, назвав его олицетворением мужества украинского народа и отметив его отвагу, стойкость и преданность своему народу и европейским ценностям.

19 октября председатель парламента Роберта Метсола и лидеры политических групп определяют победителя. А 14 декабря в Страсбурге пройдет церемония вручения премии.

Напомним, ранее Украина впервые получила Нобелевскую премию мира.

Нобелевская премия мира 2022 – что стоит знать

Ранее Reuters со ссылкой на данные букмекеров сообщал, что среди фаворитов были президент Украины Владимир Зеленский, Нельсон Мандела, Джимми Картер, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев. В списке номинированных также были Светлана Тихановская, Алексей Навальный и Мустафа Джемилев.

7 октября было объявлены лауреаты. Ими стали:

белорусский политический заключенный Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра "Вясна";

неправительственная организация "Мемориал", созданная для исследования политических репрессий в СССР (базируется в России, действует также в Казахстане, Латвии, Грузии, Украине и других странах);

украинский "Центр гражданских свобод", основан в 2007 году. Своей миссией организация называет становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства.

Украинских пользователей соцсетей такое "соседство" возмутило - даже несмотря на то, что представители Украины завоевали Нобелевскую премию мира впервые в истории.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил возмущение тем, что премию получили Россия и Беларусь, которые учили нападение на Украину.

Позднее глава Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объяснила, почему в этом году награду решили разделить между Украиной, Беларусью и Россией.

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