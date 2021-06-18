Пока не известно, будут ли эти разработанные экспертами ЕС санкции окончательно утверждены во время встречи лидеров ЕС 22 июня.

Европейский Союз согласовал экономические санкции в отношении Беларуси в ответ на инцидент с самолетом Ryanair и арест блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на европейских дипломатов.

Пока не известно, будут ли эти санкции, разработанные экспертами ЕС, окончательно утверждены во время встречи лидеров ЕС 22 июня.

По данным Reuters, санкции, если их согласуют на политическом уровне, предусматривают запрет на выдачу новых кредитов на торговлю ценными бумагами или приобретение краткосрочных облигаций инвесторами из ЕС, на предоставление банками ЕС инвестиционных услуг и на экспортные кредиты ЕС.

Агентство отмечает, что предварительно договорились о более жестком эмбарго на поставки оружия и запрете на экспорт в Белоруссию оборудования для связи, которое может быть использовано для шпионажа.

Также речь идет о запрете на импорт в ЕС калийных удобрений, основного пункта белорусского экспорта, а также ограничениях на закупку Евросоюзом в Беларуси табачных изделий, нефти и связанных нефтепродуктов.

Ранее ЕС уже отказал белорусским авиакомпаниям в доступе к аэропортам и своему воздушному пространству. Европейский авиационный регулятор также призвал другие авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррелль ранее заявил, что блок, вероятно, примет экономические санкции в отношении Беларуси в этом месяце.

Европейский парламент 10 июня принял резолюцию по Беларуси, в которой советовал ввести очередной пакет санкций.

Посадка самолета Ryanair и арест Романа Протасевича

23 мая в Минске вынужденно посадили самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Для сопровождения пассажирского самолета Беларусь подняла в небо истребитель МиГ-29. По информации белорусских государственных СМИ, приказ об этом отдал лично Александр Лукашенко.

После экстренной посадки был задержан белорусский оппозиционный журналист и блогер Роман Протасевич и его подруга-россиянка Софья Сапега. Протасевичу грозит минимум длительный тюремный срок по обвинению в организации массовых беспорядков.

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Автор: Леся Лещенко