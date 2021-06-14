Роману Протасевичу инкриминируют организацию действий группы, нарушающей общественный порядок, организацию массовых беспорядков и разжигание социальной вражды.

Белорусского оппозиционного блогера и журналиста Романа Протасевича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора сообщил во время пресс-конференции в Минске. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Национального пресс-центра Республики Беларусь.

По его словам, Протасевичу инкриминируют организацию действий группы, нарушающей общественный порядок, и сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти (ст. 342 УК РБ), организацию массовых беспорядков (ст. 293 УК РБ) и разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности (ст. 130 УК РБ).

Гора также рассказал, что девушку Протасевича Софию Сапегу, которая была задержана вместе с ним, задержали по подозрению в совершении преступления по ст. 342 Уголовного кодекса за участие в массовых беспорядках. По этой статье она проходит как подозреваемая, обвинение ей пока не предъявлено.

Кроме того, в СК сообщили, что Сапега уже была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу - по ч.3 ст. 130 УК - из-за того, что была организатором Telegram-каналов, на которых публиковали имена и данные белорусских силовиков и госслужащих.

Председатель Следственного комитета добавил, что Сапега дала признательные показания.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр.

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, находившихся на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

4 июня появилось «интервью» Романа Протасевича белорусскому каналу. На этом видео блогер заявил, что «признает вину» по статье об организации массовых беспорядков в Беларуси. Также Роман Протасевич сказал, что уважает самопровозглашенного президента Лукашенко. Кроме того, он заявил, что внутри белорусской оппозиции рассматривался силовой сценарий захвата власти. В конце «интервью» Роман Протасевич извинился, расплакался и заявил, что больше не хочет заниматься политикой, и хочет жить нормальной жизнью, с семьей и детьми.

После интервью отец журналиста Дмитрий Протасевич заявил, что белорусские силовики применили пытки к его сыну, а его первое "интервью" он назвал пропагандистским фильмом и издевательством.

Сегодня, 14 июня, пресс-конференции в Минске Роман Протасевич заявил, что во время и после задержания его никто не избивал.

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Автор: Антонина Доломанжи