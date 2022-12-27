Глава оборонного комитета критикует федеральное правительство за то, что Германия до сих пор еще не имеет долгосрочной стратегии военной помощи Украине.

Глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки для борьбы за выживание.

Такая позиция немецкого правительства свидетельствует о влиянии российских нарративов на чиновников, является ошибочной и тревожно недальновидной, заявила она в интервью RND.

"Отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного украинского населения, катастрофическая. Мне очень обидно слышать оправдания, почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России", - сказала Штрак-Циммерманн.

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Она напомнила, что Германия уже успешно передала самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. "Поставка танков сейчас была бы важной помощью для отбрасывания российских позиций", - отметила глава оборонного комитета.

Она считает, что сейчас некоторые политики в Германии подверглись российскому нарративу, согласно которому Запад и НАТО не должны провоцировать Россию.

"Очевидно, российский нарратив срабатывает и мешает некоторым в Канцелярии предоставить Украине такие необходимые танки. Тот, кто фантазирует о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", - подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Она отметила, что отказ Шольца предоставлять Украине танки и бронетранспортеры является "очень большой ошибкой", а Германия потратила слишком много ценного времени на абсурдные дискуссии.

"Очевидно, что советники господина Шольца неуклонно предлагают канцлеру блокировать боевые танки и бронетранспортеры для Украины. Однако, в конце концов, канцлер Федеративной Республики несет ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, за которое мы могли бы помочь. Эти консультанты всегда плывут по течению, совсем не думая стратегически", - сказала Штрак-Циммерманн.

Она убеждена, что украинских солдат можно очень быстро научить управлять немецким и танками, а саму технику быстро передислоцировать. И сейчас европейские партнеры также ожидают, что решит Германия.

Глава оборонного комитета также критикует федеральное правительство за то, что Германия до сих пор еще не имеет долгосрочной стратегии военной помощи Украине.

"Прежде чем думать о стратегии, ее нужно иметь. Но у нас нет стратегии. Вот в чем проблема. Всегда реагировать на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия", - подчеркнула Штрак-Циммерманн.

Оружие для Украины - отказ Шольца

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения Берлин очень неторопливо помогал Украине необходимым вооружением для защиты от российского агрессора. Канцлер Олаф Шольц, опасаясь эскалации войны, больше обещал помощь, чем реально присылал технику, попутно рассказывая о "рекордных масштабах помощи". Медленные решения ФРГ в свое время критиковал бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Вместе с тем осенью Германия все же передала Украине систему противовоздушной обороны Iris-T, которая уже защищает украинское небо от российских ракет. К отправке готовят еще три установки. Также в сентябре ВСУ получили РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. Анонсировалась и передача четырех самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов к ним.

В декабре Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине танки западных образцов в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что передача Украине любого вооружения продиктована осторожностью, направленной на предотвращение прямой конфронтации между НАТО и Россией.

Отказал Берлин и на предложение Польши передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot. В Минобороны Германии пояснили, что не имеют на своих складах систем Patriot, которые бы она могла отправить Украине. Имеющиеся у нее системы являются частью коллективной обороны НАТО.

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