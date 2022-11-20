По словам Андрея Мельника, российский президент понимает лишь язык силы.

Россия и президент Владимир Путин понимают лишь язык силы. Вот почему нужно поставить болезненный ультиматум главе государства-агрессора. Иначе прекратить "энергетический геноцид" украинцев не удастся.

Такие высказывания заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в Германии Андрей Мельник адресовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Чиновник написал на личной странице в Twitter: "Господин канцлер. Рад, что вы выступили с призывом к Путину: "Закончить эту войну". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста".

Шольц пока никак не прокомментировал просьбу Мельника. Напомним, вчера канцлер ФРГ публично призвал Путина закончить войну в Украине. Он заявил: "Прекрати эту войну, выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире, который не может диктовать Украине Россия. Глава германского правительства также добавил, что "никому не позволено присваивать чужую территорию".

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Вчера, 19 ноября, в посольстве ФРГ сообщили, что на вооружение ВСУ поступили 30 САУ Gepard. Они хорошо показали себя в борьбе с иранскими дронами-камикадзе и применяются для защиты объектов критической инфраструктуры.

В первой половине ноября Германия передала Украине новую партию вооружения. Она включала 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM.

Германия также дополнила список оружия, которое будет отправлено для ВСУ в обозримом будущем. Среди новых пунктов есть снаряды к РСЗО MARS II, 17 защищенных внедорожников, 116 полевых обогревателей, 4 погрузчика и прочее.

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